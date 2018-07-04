500 مشارك في ملتقى نادي الحمرية الصيفي

الشارقة 24:

اضطر نادي الحمرية الثقافي الرياضي، أمس الثلاثاء، إلى إغلاق باب التسجيل للراغبين في المشاركة بفعالياته الصيفية والتي تتبع مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة بعد أن تقاطر على المشاركة 500 طالب توافدوا منذ اللحظات الأولى لفتح باب التسجيل لحجز مقاعد لهم.

ويعد العدد الذي جرى تسجيله على مدى الثلاث أيام الماضية في مقر النادي والذي وصل إلى 500 مشارك من مختلف الأعمار السنية إلى الأكبر من حيث أعداد المشاركين في الأنشطة الصيفية بأندية إمارة الشارقة حتى الآن.

وأعلن النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الإنتهاء من عملية التسجيل خلال 3 أيام من الإنطلاقة، حيث شهد الملتقى إقبالاً واسعاً من أولياء الأمور لتسجيل الأبناء من مختلف الفئات والأعمار، ويأتي ضمن فعاليات النشاط الصيفي والبرامج الهادفة التي يتضمنها برنامج مجلس الشارقة الرياضي الصيفي لهذا العام تحت شعار "عطلتكم غير"، في الفترة الواقعة بين 08/07/2018 ولغاية 02/08/2018، وبالتعاون مع الشريك الإستراتيجي بلدية مدينة الحمرية.

ومن جهته أوضح راشد غانم الشامسي عضو مجلس إدارة نادي الحمرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى الصيفي، بأنه سيتم الإعلان قريباً عن رعاة الملتقى الصيفي الرابع والعشرين في نسخته الحالية، كاشفاً عن أبرز الأنشطة التي ستنفذ خلال برنامج الملتقى لهذا العام، حيث سيتخلل الجدول الزمني الذي سيقام على مدار خمسة أسابيع جملة من الفعاليات للفئات العمرية من "12 – 15 سنة" العديد من الأنشطة التي تعنى بكرة قدم واللياقه البدنية والأنشطة الترفيهية، كما سينفذ في أروقة الملتقى جملة من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية، ومهارات التطوير الذاتي، ودورة الإسعافات الأولية، ونشاط "ثقف نفسك"، والبرنامج المعزز للإنتماء وتنمية الحس الوطني للهوية "إعرف وطنك"، وبرنامج "مبادرون" الذي ينمي لدى الأبناء الناشئة حب التطوع والمبادرة الحسنة، إلى جانب نشاط "العطاء في عام زايد"، علاوة على تنفيذ العديد من الرحلات الترفيهية، والتدريب على مهارات ألعاب الدفاع عن النفس.

أما عن برنامج الفئات العمرية "8– 11 سنة" قال الشامسي أنه تم مراعاة كافة البرامج المقدمة لهذه الفئات لتتناسب وطبيعة الأعمار، حيث تضمنت البرامج العديد من برامج التربية الأخلاقية، والأنشطة الفنية، ورحلات تعليمية وترفيهية إلى مركز الإستكشاف بالشارقة، والحديقة المائية، والأراضي الرطبة، وزيارة المتحف العلمي، ومتحف السيارات بالشارقة، كما سيتخلل البرنامج جولة سياحية في إمارة الشارقة، والكثير الدورات التي تعنى بـ "بناء فريق العمل"، إلى جانب أنشطة كرة القدم واللياقة بدنية، ورياضات الدفاع عن النفس وغيرها من الأنشطة الرياضية الحركية.

وفيما يخص ملتقى الفتيات لهذا العام والذي يقام في خلال الفترة الصباحية، أشار الشامسي بأنه تم رصد كافة البرامج الخاصة به، والذي يتخلله برامج تعنى بفن إتيكيت الضيافة نظرياً وعملياً، وبرنامج أعمال ورقية، وبرامج رياضية "أيروبيك"، كما اشتملت البرامج العديد من الزيارات والرحلات لزيارة مربى الأحياء المائية بالشارقة، ورحلة متحف الفنون الإسلامية، ورحلة دبي مول، و رحلة لحصن الشارقة، كما يشتمل البرنامج على العديد من الدورات التدريبية كبرنامج المشغولات اليدوية والصوفية وبرنامج إبتكارات فنية والتشكيل بالكرتون، ونشاط "العطاء في عام زايد"، إلى جانب الأنشطة الرياضية كالسباحة.