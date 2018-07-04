نادي "كلباء الرياضي" ينشئ غرف تبديل للاعبي المراحل السنية

الشارقة 24:

في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي يشهدها نادي كلباء الرياضي الثقافي بمختلف منشآته، وبعد الانتهاء من تغيير أرضية ملعب النادي الرئيس والملاعب الفرعية والبدء في إنشاء مجلس الجماهير وصالة الألعاب القتالية، انتهى مجلس الإدارة الكلباوي من إكمال ملف آخر يتعلق بغرف تبديل الملابس الخاصة بلاعبي المراحل السنية والألعاب الجماعية بمجموع 8 غرف لكل مبنى، لتصبح جاهزة للموسم الرياضي المقبل لاستقبال الفرق الزائرة لنادي اتحاد كلباء.

وأفاد عبد السلام سرور الزعابي المدير التنفيذي بنادي اتحاد كلباء: "بأنه بناءً على الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير البنية التحية وتوفير أفضل التجهيزات لمرافق النادي، تم إنشاء غرف تبديل الملابس، وفقاً لمعايير وقواعد اتحاد كرة القدم الإماراتي"، لافتاً إلى أن إدارة النادي تسعى لتكوين بيئة مريحة للمنتسبين بالنادي وكذلك لفرق الدولة التي تزور النادي خلال الموسم أثناء المواجهات مع فرق النادي، سواءً في لعبة كرة القدم أو الألعاب الجماعية الأخرى.

كشف الزعابي عن تجهيز استراحة النساء إلى جانب ركن خاص بالأطفال في النادي، وتعد استراحة النساء الأولي من نوعها في المنطقة، والهدف من إنشائها هو متابعة الأمهات لأبنائهن المنتسبين لمدرسة الكرة بالنادي.