"الشطرنج والثقافة للفتيات" بالشارقة يتعاقد مع المدربة الفنزويلية ساراي

الشارقة 24:

أعلن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة تعاقده مع المدربة الفنزويلية الجنسية ساراي كارولينا، وذلك في إطار خطة النادي لدعم اللاعبات ووضع استراتيجية جديد مختلفة لتدريب اللاعبات وتطوير أدائهن بشكل أفضل والارتقاء بمستواهن خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أكبر عدد من الإنجازات.

وجاء توقيع العقد في حضور كريمة حسن المعيني رئيس مجلس إدارة النادي، وخولة السركال نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وتعتبر المدربة الفنزويلية ساراي كارولينا من أبرز مدربات اللعبة حيث لديها العديد من الألقاب والبطولات.

وأكدت كريمة حسن المعيني أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يسعى دائماً لاستقطاب المسؤولين المميزين عن اللعبة من أجل إضافة عنصر الخبرة للاعبات النادي لتحقيق الهدف من البطولات والألقاب سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي.

وأشارت إلى أن اختيار الأستاذة الدولية كارولينا لم يأت من فراغ بل بعد دراسة متأنية لسجلها التدريبي والعملي، وكذلك معرفة الفائدة التي ستعود على النادي من خلالها.

وصرحت الفنزويلية ساراي كارولينا أن النادي حملها مسؤولية كبيرة وأنها سعيدة بذلك وسوف تسعى جاهدة لتحقيق أقصى نجاح يمكن الوصول إليه لكي تكون جديرة بثقة إدارة النادي.