نادي الشارقة يبدأ معسكره الداخلي استعداداً للموسم المقبل

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن نادي الشارقة بداية تجمعه الداخلي استعداداً للموسم المقبل من دوري الخليج العربي، وذلك اليوم الإثنين، الساعة السادسة مساءً على استاد خالد بن محمد.

وقال النادي في "تويتر": "بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري، الملك يبدأ تجمعه الداخلي مساء اليوم في تمام الساعة السادسة على استاد خالد بن محمد استعداداً للموسم الجديد".

وكان الشارقة قد أعلن ضم كل من فوزي فايز لاعب نادي العين، ومحمد الظاهري، ومحمد الشحي قادمين من نادي الوحدة.

وكانت اللجنة الفنية بالنادي قد قررت في وقت سابق أن يتم التجمع الداخلي للفريق يوم 2 يوليو استعداداً لليوم المقبل.