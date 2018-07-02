على استاد خالد بن محمد

نادي الشارقة يبدأ معسكره الداخلي استعداداً للموسم المقبل

  • الإثنين 02, يوليو 2018 في 4:06 م
يباشر نادي الشارقة، الإثنين، معسكره الداخلي، استعداداً للموسم المقبل من دوري الخليج العربي، وذلك بقيادة مدربه عبد العزيز العنبري.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
أعلن نادي الشارقة بداية تجمعه الداخلي استعداداً للموسم المقبل من دوري الخليج العربي، وذلك اليوم الإثنين، الساعة السادسة مساءً على استاد خالد بن محمد.
 
وقال النادي في "تويتر": "بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري، الملك يبدأ تجمعه الداخلي مساء اليوم في تمام الساعة السادسة على استاد خالد بن محمد استعداداً للموسم الجديد".
 
وكان الشارقة قد أعلن ضم كل من فوزي فايز لاعب نادي العين، ومحمد الظاهري، ومحمد الشحي قادمين من نادي الوحدة.
 
وكانت اللجنة الفنية بالنادي قد قررت في وقت سابق أن يتم التجمع الداخلي للفريق يوم 2 يوليو استعداداً لليوم المقبل.