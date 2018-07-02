نادي الذيد يطلق فعالياته الصيفية 2018

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الشارقة 24:



بحضور شبابي كبير وحافل، أطلق نادي الذيد الثقافي الرياضي فعالياته الصيفية، ضمن خطة مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، ووسط مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية والأنشطة والبرامج التي ينفذها داخل صالات النادي.



وفتح النادي صالاته الرياضية ابداءً من الأحد، الأول من شهر يوليو، لكافة الراغبين بقضاء عطلة صيفية تحت شعار "عطلتكم غير"، والتي تستمر حتى 9 أغسطس المقبل، وتستهدف الفئة العمرية من 8 إلى 18 عاماً، وفق البرنامج الذي أطلقه مجلس الشارقة الرياضي.



وضمن برنامج المسابقات لمجلس الشارقة الرياضي، سيستضيف مركز نادي الذيد مسابقات الألعاب المائية والرماية لجميع المراكز الصيفية.



وأكد سعادة سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد ترحيب النادي بكافة المواطنين والمقيمين بالحضور والمشاركة في الفعاليات، التي تقام في الفترتين الصباحية والمسائية، ليكون النادي بمثابة المنزل المتكامل في الفعاليات والأنشطة والمحضن التربوي والرياضي لكل شاب وطفل مواطن ومقيم.