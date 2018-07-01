نادي اتحاد كلباء يتعاقد مع اللاعب البرازيلي الآن سانتوس

الشارقة 24:





تعاقد نادي اتحاد كلباء مع لاعب الوسط البرازيلي، الآن سانتوس 27 عاماَ قادماً من نادي فيراكروزالمكسيكي، وذلك لموسم واحد على سبيل الإعارة.

حضر توقيع العقد مع اللاعب سيف سلطان المحرزي نائب رئيس مجلس ادارة نادي اتحاد كلباء ورئيس اللجنة الفنية في النادي، ووكيل اللاعب البرازيلي سانتوس.

وأعرب المحرزي عن أمله في تأقلم اللاعب السريع مع كتيبة المدرب البرازيلي جورفان فييرا، مشيداً بالسمعة والأداء المتميز الذي يقدمه اللاعب سانتوس من خلال مشاركته مع ناديه المكسيكي.

وأشار سلطان إلى أن سانتوس هو ثاني تعاقدات النمور بعد أن ضم الفريق صانع الألعاب الروماني ماتي.

الجدير بالذكر أن كلباء تبقت لها خانتين للاعبين محترفين غالباً ما يشغلا مقدمة النمور الهجومية.