"الشطرنج والثقافة للفتيات" بالشارقة ينهي استعداداته لبطولة جورجيا

الشارقة 24:



في إطار التجهيز لبطولة بلدية باتومى الدولية الرابعة، أنهي نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة الاجتماع الفني مع الوفد المشارك في معسكر البطولة التي تنطلق الأحد، وحتى 12 من الشهر الجاري، وذلك بحضور كريمة المعيني رئيس الوفد ونوره محمد صالح بصفتها مدير الوفد، والدكتورة شيماء أحمد نبيه المدير التنفيذي للنادي واللاعبات المشاركات في المعسكر من الفئات السنية المختلفة ومدربين النادي، والذي يأتي ضمن خطة إعداد اللاعبات للمرحلة القادمة وتوفير فرص الاحتكاك مع مختلف اللاعبات الدوليات.



شارك في البطولة 12 لاعبة من أفضل لاعبات النادي المتميزات على مختلف الفئات العمرية، حيث تشارك 6 لاعبات تحت 8 ،10 ،12 سنة كفريق الناشئات، ويشارك أيضاً 5 لاعبات في البطولة المفتوحة 1600، كما تشارك اللاعبة الدولية عبير علي في البطولة المفتوحة تحت 2200.



وتعد هذه البطولة من أقوى البطولات الخارجية الدولية، حيث تشارك فيها كافة الدول الأوروبية والأسيوية والعربية، وكافة الجنسيات من اللاعبات الدوليات المصنفات والحاصلات على الألقاب الدولية.



وناقشت كريمة حسن المعيني رئيس الوفد في اجتماعها مع اللاعبات المشاركات والمدربين العرض الفني لجميع الأمور المتعلقة بالبطولة والسفر، كما وجهت العديد من النصائح فيما يخص دولة جورجيا وكيفية التعامل أثناء السفر، وحثت اللاعبات والمدربين على تقديم أفضل ما لديهم واللعب بجدية وشرف التمثيل ورفع علم الإمارات عالياً، وفي النهاية تمنت التوفيق ومزيد من التقدم للجميع.