إيطاليا تحتضن كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

الشارقة 24 – وام:

يستضيف مضمار سان سيرو العريق في مدينة ميلانو الإيطالية، يوم الأحد، سباق المحطة الرابعة، والثالثة أوروبياً، لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ 25، وذلك تحت الأضواء الكاشفة، وبمشاركة 10 من نخبة الخيول العربية الأصيلة في إيطاليا وأوروبا.

يأتي تنظيم المحطة الإيطالية للعام الثاني على التوالي، في أجندة سباقات الكأس الغالية، بعد أن شهد المضمار العريق العام الماضي، تنظيم أول سباق للخيل العربي الأصيل بتاريخ المضمار، والأصداء الكبيرة التي حظي بها، الأمر الذي يرسخ مكانة الكأس الغالية، وريادتها العالمية ونجاحاتها المتواصلة، التي امتدت لتشمل كافة مضامير العالم الشهيرة.

وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لعام 2018، برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك بالتزامن مع عام زايد، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل، ودعم مكانته في المضامير العالمية، بما يتماشى مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته الحكيمة بالحفاظ على سلالة الخيل العربي الأصيل ودعم مسيرته.