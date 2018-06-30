نادي الحمرية ينظم ملتقاه الصيفي 8 يوليو المقبل

الشارقة 24:

ينظم نادي الحمرية الثقافي الرياضي، الملتقى الصيفي الـ 24 في الفترة من 8 يوليو إلى 2 أغسطس المقبل، تحت شعار "عطلتكم غير".

وشهد النادي ، إقبالاً كبيراً من الأهالي وأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم للاستفادة من البرامج والفعاليات المتنوعة المصاحبة للملتقى.

وقال راشد غانم الشامسي، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية الرياضي الثقافي، مشرف عام الملتقى الصيفي ، إن النادي يستقبل على مدى ساعات الدوام الرسمي الراغبين في التسجيل من المواطنين والمقيمين من 8 حتى 15 سنة برفقة أولياء أمورهم، مع اصطحاب المستندات اللازمة وتسديد رسوم الاشتراك.

وأوضح أن ملتقى الحمرية الصيفي، بات أحد التقاليد السنوية التي يحرص النادي على إقامته وتسخير كل الإمكانيات لإنجاحه وإعداد برامج تتناسب مع تطلعات الشباب والفئات العمرية المشاركة في الملتقى، واختيار مشرفين من أصحاب الخبرات التراكمية في حقول ومجالات العمل التنموي الشبابي.

وأشار الشامسي إلى أن البرامج التنفيذية والتشغيلية لهذه النسخة من الملتقى تتمثل في الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية والرحلات العلمية، والتي تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للعناية بالشباب والناشئة وتوفير كافة المحاضن الرياضية والتربوية لاحتوائهم وتنمية قدراتهم ودفعهم للتمسك بأهداب الرياضة السليمة، وللعناية بالشباب والناشئة وطرح كافة البرامج الهامة التي ترتقي بمهاراتهم وتصقل شخصياتهم وتشغل أوقات فراغهم بما هو نافع ومفيد.