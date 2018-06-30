الهيئة العامة للرياضة تستعرض المسودة الأولى للقانون الرياضي

الشارقة 24 :





ترأس معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة، والذي عقد، الخميس، في مقر الهيئة بدبي بحضور جميع الأعضاء والأمانة العامة للهيئة.

واستعرض المجلس المسودة الأولى للقانون الرياضي التي أعدتها اللجنة المكلفة برئاسة سعيد عبد الغفار وعبد العزيز النومان، ومحمد شريف العوضي وحميد راشد الشامسي، إضافةً إلى بدر الحمادي من مكتب الشؤون القانونية في الهيئة ومستشارين وخبراء قانونين آخرين.

وتم تدوين الملاحظات ومناقشة الخطة الزمنية لإطلاق القانون، والذي سيحدد ماهية الرياضة والهدف منها والأدوار والمسؤوليات بين الجهات الاتحادية والاتحادات الرياضية بما يتناسب مع قانون وسياسة دولة الإمارات.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات خلال الفترة السابقة، واطلع على خططها المستقبلية التي تم وضعها من قبل اللجنة لمناقشتها وإبداء الرأي فيها.

وتم الاطلاع على آلية عمل صندوق دعم ورعاية الموهوبين الرياضيين في دولة الإمارات، وتشكيل لجنة فنية لوضع الأسس والمعايير لتفعيل الصندوق واختيار الموهوبين الرياضيين برئاسة عبد المحسن الدوسري.