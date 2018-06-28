مجلس الشارقة الرياضي يُعيد تشكيل "تنفيذية" كرة قدم الصالات

الشارقة 24:

أصدر مجلس الشارقة الرياضي، قراراً إدارياً بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، برئاسة حارس منتخب الإمارات السابق محسن مصبح فرج، بهدف رفع مستوى رياضة كرة قدم الصالات، والوصول بها نحو الأهداف والغايات المنشودة.

واللجنة تتألف من عضوية كل من: خميس حسن الشامسي ممثلاً لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبد الله محمد الشحي، وسعيد علي العاجل، وعدنان محمد الحمادي، وشهاب أحمد العوضي، وحارب محمد الرميثي.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، دعم المجلس لجميع جهود كرة قدم الصالات في الإمارة، وطالب الأعضاء بالتعاون وبذل أقصى الجهود لمواصلة مشوار النجاح الكبير الذي حققه المجلس، بالتعاون مع اتحاد الكرة في قيادة دفة اللعبة، التي تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وأكد رئيس مجلس الشارقة الرياضي، حرصه على تهيئة الأجواء وتوفير الدعم اللازم، سعياً إلى تقديم أفضل المستويات لكرة القدم بشكل عام، وكرة قدم الصالات بشكل خاص، سواء على المستويات الداخلية أو الخارجية، وترجمة كل الجهود التي تبذل في هذا الصدد، خاصة أن كرة قدم الصالات تحظى بمتابعة كبيرة، وهنالك بصمات واضحة نحو تطويرها في كل موسم.

بدوره، تقدم محسن مصبح بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي ورئيسه الشيخ صقر القاسمي، على الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه اللعبة، وأضاف أن اللجنة تتطلع إلى تنفيذ الكثير من الخطط التي تندرج في إطار تطوير لعبة كرة قدم الصالات.