"الشارقة الرياضي" يختتم دورة "البناء الاستراتيجي"

الشارقة 24:

اختتم مجلس الشارقة الرياضي دورته التدريبية تحت مسمى "البناء الاستراتيجي واستشراف المستقبل في القطاع الرياضي"، ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة "دراسا"، والتي استمرت لمدة 3 أيام بمشاركة ما يقارب 30 منتسباً يمثلون 20 نادياً من أندية الإمارة الباسمة، يمثلون أمناء السر وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومديري التخطيط الاستراتيجي والتميز بالأندية والمؤسسات الرياضية.

حضر ختام الدورة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والدكتور أحمد سعد الشريف رئيس أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة "دراسا"، والدكتور محمد عبد العظيم مدير مكتب الدراسات الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المجلس.

وتناولت الدورة عدد من الموضوعات لاستكمال 15 ساعة تدريبية تتمحور في مفهوم البناء الاستراتيجي، واستشراف المستقبل ومنهجية بناء الخطط الاستراتيجية وأدوار أعضاء فرق التخطيط بالأندية ومفهوم مؤشرات الأداء ومفهوم الأهداف الاستراتيجية ومنهجية الأداء من خلال ورش عمل ومناقشات ودراسات الحالة وتمثيل الأدوار.

وبهذه المناسبة، ألقى الشيخ صقر القاسمي كلمة أعرب فيها عن ترحيب المجلس بمشاركة العدد الكبير من مسؤولي وقيادات الأندية، وأعضاء المجالس في هذه الدورة، وقال إن هذه المشاركة شكلت العلامة الأبرز في الدورة، وتمنى التوفيق للمشاركين وأكد على أنهم يمثلون مستقبل الإدارة الرياضية في أندية الشارقة من خلال حرصهم على الانتظام في الدراسات التطويرية التي تصب في مجال العمل الرياضي، وتعتبر ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إعداد جيل رياضي مؤهل والاهتمام بالثقافة الرياضية للجميع وفتح مجال التطوير المهني للعاملين بالمؤسسات الرياضية والأندية.

ومن جانبه، ذكر سعادة عيسى هلال من خلال كلمته التي رحب فيها بالمنتسبين أنه يأمل أن تكون الدورة قد حققت رؤيتها وأهدافها في إكساب المشاركين أهداف التخطيط الاستراتيجي، وفق منهجية علمية وأفضل الممارسات بالإضافة إلى تعريفهم بمفهوم استشراف المستقبل، وأكد على اهتمام مجلس الشارقة الرياضي بتأهيل العنصر البشري بالأندية من مسؤولين وإداريين ولاعبين في مثل هذه الدورات والبرامج التي تمثل فرصة للتطوير والتميز والإبداع الرياضي والارتقاء بالعمل الإداري والفني بالأندية، وتنفيذ استراتيجية المجلس التي تستهدف الثقافة المهنية للعاملين بالأندية، كما أشاد بالقائمين على هذه الدورة ونجاحها من خلال عدد المشاركين وتفاعلهم مع المواضيع والمناقشات وشكر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافة الدورة.

وفي نهاية الدورة، قام الشيخ صقر القاسمي وسعادة عيسى هلال والدكتور أحمد سعد الشريف بتكريم المنتسبين وتسليمهم الشهادات حيث توجه المنتسبين والدارسين بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي على الجهود والخدمات التي يقدمونها من أجل الارتقاء بالأندية والمؤسسات الرياضية في الإمارة والعاملين بها، كما أشادوا بهذه الدورة ومدى أهميتها حيث أضافت لهم كمية من المعارف والخبرات والتجارب الجديدة التي ستؤخذ بعين الاعتبار في مواقع العمل خلال الفترة القادمة بما يساعد على رفع مستوى أداء وجودة العمل.