إماراتيان ضمن طاقم تحكيم مباراة إنجلترا وبلجيكا الخميس

الشارقة 24 - محمود علي:

يشارك الحكمان الإماراتيان محمد عبد الله حسن كحكم رابع، ومحمد أحمد يوسف كحكم خامس، ضمن طاقم تحكيم مباراة إنجلترا وبلجيكا، ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة السابعة بكأس العالم في روسيا، والتي ستجمعهما، مساء الخميس، على ملعب كالينينغراد.

وتعد هذه المشاركة الثالثة لهما، كحكمي رابع وخامس، حيث سبق أن شاركا معاً ضمن الأطقم التحكيمية لثلاث مباريات، جمعت ألمانيا مع المكسيك في الجولة الأولى للمجموعة السادسة، والمغرب أمام إسبانيا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية، بالإضافة لمشاركتهما مساء يوم الخميس.

وشهدت الجولة الثانية لمونديال موسكو، تكليفاً رسمياً من إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لطاقمنا الإماراتي الدولي، بإدارة مباراة فرنسا وبيرو، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، كأول طاقم تحكيم إماراتي وعربي كامل يدير مباراة في المونديال العالمي.

وضم الطاقم التحكيمي الإماراتي، محمد عبد الله حسن للساحة، ومحمد أحمد يوسف كحكم مساعد أول، وحسن المهري كحكم مساعد ثانٍ، ونجحوا في تقديم أداء تحكيم مشرف للصافرة الإماراتية، حظي بالإشادة والثناء من خبراء التحكيم على المستويين القاري والدولي.