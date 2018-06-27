جائزة الشارقة للأسرة الرياضية ترصد 600 ألف درهم لدورتها الثانية

الشارقة 24:

كشف مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، عن القيمة المالية الإجمالية لجوائز دورته الثانية، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة الجائزة، والبالغ قيمتها 600 ألف درهم إماراتي في فئاتها الأربع.

وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 300 ألف درهم إماراتي، وهي مخصصة لفئة "الأسرة الرياضية"، التي تمنح لأفراد الأسرة الواحدة من الرياضيين، فيما تم تخصيص 100 ألف درهم لكل فائز من الفائزين في كلٍ من فئة "أسرة بطل"، التي تستهدف الأسر التي أسهمت في تأسيس بطل رياضي أو بطلة رياضية، وفئة بطل "ذو إعاقة أو بطلة ذات إعاقة"، التي تم استحداثها في هذه الدورة تماشياً مع نهج دولة الإمارات العربية المتحدة الرامي، إلى دعم شريحة ذوي الإعاقة وإعادة دمجهم في المجتمع، وفئة المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية والصحية المستحدثة هذا العام أيضاً.

كما كشف مجلس الأمناء، عن الاستمرار في استقبال طلبات الأسر حتى 12 ديسمبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة:www.ssfa.ae ، وتشترط الجائزة في المرشحين أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات، وأن يكونوا من أصحاب إنجازات وإسهامات رياضية متميزة على المستوى المحلي والخارجي بصفة فردية أو جماعية، ويشمل ذلك جميع الرياضات، علماً بأن الإعلان عن الفائزين وتكريمهم سيكون خلال حفل يقام مطلع العام المقبل.

وقال سعادة عبد العزيز النومان رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية: "بإعادة النظر إلى الأهداف التي تسعى الجائزة إلى تحقيقها، والمتمثلة في تشجيع الأسر الإماراتية على ممارسة الرياضة، وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات والأندية الرياضية، يظهر البعد الاستراتيجي للجائزة، الذي يؤكد انسجامها التام مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 على صعيد تطبيق نظام صحي عصري، يستند إلى أعلى المعايير العالمية، ويتطلع إلى إعلاء الجانب الوقائي، وتشجيع كل أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية".

وأضاف النومان: "تؤكد معايير الجائزة التي تشدد على استدامة المشاركة الرياضية والمجتمعية، أن هناك الكثير من الأسر الإماراتية التي نجح العديد من أبنائها وبناتها في تحقيق إنجازات في المجال الرياضي، واستطاعوا أن يقدموا نموذجاً يحتذى به على صعيد العمل المجتمعي والتطوعي، ونؤكد لهم أن الإنجازات التي حققوها تجد كل الثناء والتقدير، وندعوهم للمشاركة في الجائزة، التي تؤكد أيضاً إيمانهم الصادق بدعم المبادرات الوطنية".

من جانبها، قالت ندى عسكر النقبي أمين عام الجائزة: "تأتي جائزة الشارقة للأسرة الرياضية لتؤكد الاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة في الشارقة، والتي تتجسد في المبادرات التي يتم إطلاقها ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، هذه المبادرات التي تشدد على قيمة الإنسان باعتباره حجر الزاوية في بناء المجتمع وصولاً إلى التنمية المستدامة".

وأضافت النقبي: "تعزز المشاركة في الجائزة الكثير من المضامين، فهي تعكس في المقام الأول وبصورة جلية تشبُع الأسر التي حرصت على تأكيد حضورها بروح الولاء والانتماء، وتبرز دورها في تحفيز أبنائها لـتحقيق الإنجازات الرياضـية محلياً وخارجياً، وفي إنجاح المبادرات الرياضية والمجتمعية من خلال مشاركتها الفاعلة والمستمرة".

بدوره، قال الدكتور صلاح طاهر الحاج رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية للجائزة: "بعد إضافة فئتين جديدتين في دورتها الثانية، ووضع معايير اختيار تُعلي من قيمة إنجازات الأسر الإماراتية في مجال الرياضة على الصعيدين التنافسي والمجتمعي، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية والتطوعية، تكون الجائزة قد فتحت المجال واسعاً أمام جميع الأسر صاحبة الحضور المتميز في الوسط الرياضي والمجتمعي، للترشح والفوز في إحدى فئات الجائزة".

وأضاف الحاج: "نتطلع من خلال جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، وبعد عمليات التحديث والتطوير التي طرأت على الجائزة، ووصول إجمالي جوائزها المالية إلى 600 ألف درهم، إلى أن نشهد تنامياً كبيراً في حجم المشاركات، وتفاعل مزيد من الأسر الإماراتية مع هدف ورسالة الجائزة، التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي".

وتضم الجائزة في هيكلتها الجديدة أربع فئات، حيث تستهدف فئة "الأسرة الرياضية" أفراد الأسر الرياضية أصحاب الإنجازات الرياضية الرسمية التي تحققت على الصعيد المحلي أو العربي أو العالمي، فيما تستهدف فئة "أسرة بطل- بطلة"، الأسر التي أسهمت في تأسيس بطل أو بطلة من أفراد الأسرة، من خلال التأهيل العلمي، والدعم المادي والمعنوي، وتوفير البيئة المناسبة ليكون بطلاً رياضياً في إحدى الألعاب الفردية.

أما فئة "بطل ذو إعاقة- بطلة ذات إعاقة"، فهي تستهدف الأسر التي أسهمت في تأسيس بطل أو بطلة من ذوي الإعاقة من أفراد الأسرة، من خلال التأهيل العلمي، والدعم المادي والمعنوي، والمساهمة في تحدي الإعاقة، بتوفير المعدات والتسهيلات لتطوير قدراته واندماجه في المجتمع ليكون بطلاَ رياضياً، بينما تُخصص جائزة فئة "المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية والصحية" لتلك الأسر التي شاركت بشكل متميز في فعاليات وأنشطة في المجال الرياضي والصحي.