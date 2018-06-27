مجلس الشارقة الرياضي يُعزز البناء الاستراتيجي ويستشرف المستقبل

الشارقة 24:





أطلق مجلس الشارقة الرياضي، دورة تدريبية تحت مسمى "البناء الاستراتيجي واستشراف المستقبل في القطاع الرياضي"، ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية، بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة "دراسا"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 30 منتسباً، يمثلون 20 نادياً من الإمارة الباسمة، تعزيزاً لمسيرة تمكين وتأهيل الشباب والكوادر البشرية العاملة في أندية الشارقة.

وافتتحت الدورة، بحضور الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس المجلس، وسعيد العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية.

وتهدف الدورة، إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة بعملية التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل بشكل عام، لدى المشاركين بالورشة التدريبية، وتطبيق أدوات تحليل متطلبات عملية البناء الاستراتيجي، والإطار العام لمحتوى الخطط الاستراتيجية وصياغة المكونات العليا للخطة الاستراتيجية، والخروج بنموذج عمل وإطار عام معتمد من قبل المشاركين لعملية التخطيط الاستراتيجي، وتمكين المشاركين من تطوير المحتوى العام للخطة الاستراتيجية لمؤسساتهم المعنية، بناءً على خطة مجلس الشارقة الرياضي الاستراتيجية الأساسية، وبناء خطط العمل الفرعية، وتصميم مؤشرات قياس الأداء الدالة، وإدارة المخاطر الاستراتيجية.

ويحاضر في الدورة، الدكتور موفق الزياد، وتستهدف أعضاء مجالس الإدارات في الأندية، وأعضاء لجان التميز والتخطيط الاستراتيجي، وموظفي التخطيط الاستراتيجي والتميز، وتركز على عدد من الموضوعات، كأدوات التحليل الاستراتيجي، وبناء الخطة الاستراتيجية، وتصميم إطار عام للخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية، وتصميم مؤشرات الأداء وإدارة المخاطر، استشراف المستقبل.

ووجه الشيخ صقر القاسمي، في كلمة افتتاح الدورة، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، على دعم ورعاية القطاع الرياضي في الإمارة.

وأضاف أن هذه الدورة التدريبية، تأتي تزامناً مع مرحلة إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لمجلس الشارقة الرياضي، باعتبار أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لمختلف الأعمال، كما أن هذه الدورة تستهدف تمكين الشباب على المستوى الرياضي والمهني، بجانب المبادرات السابقة للمجلس.

وأكد الشيخ صقر القاسمي، أن الفترة المقبلة ستشهد طرح برنامج الدبلوم المهني في الإعلام الرياضي والاتصال، ودبلوم أكاديمي تخصصي في الإدارة الرياضية، بالتعاون مع كلية المجتمع في جامعة الشارقة، مضيفاً أن المجلس يطلق المبادرات المهمة لاستثمار المواهب الرياضية، وتسخير كل الظروف المواتية لهم لتقديم أقصى ما يملكون لتحقيق الإنجازات.

وتقدم الشيخ صقر القاسمي بالشكر أيضاً، إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على تعاونهم المستمر مع المجلس، في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات.