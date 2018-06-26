اللجنة المنظمة لكأس آسيا بالإمارات تطرح باقات تذاكر للشركات

الشارقة24 - محمود علي:

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019 عن طرح باقات التذاكر الجماعية للشركات، في خطوة حظيت باهتمام كبير من العديد من الشركات المحلية، وذلك قبل 6 أشهر من انطلاق الحدث الرياضي الأكبر الذي تستضيفه دولة الإمارات.

ولدعم هدف اللجنة المنظمة المحلية والمتمثل في "جلب آسيا معاً"، تسمح باقات التذاكر الجماعية للشركات بإشراك موظفيها، بغض النظر عن جنسياتهم أو معرفتهم بكرة القدم.

وتمثل الخطوة عملية إصدار التذاكر من قبل اللجنة المنظمة المحلية، وتقدم للمجموعات فرصة للحجز قبل طرح تذاكر 51 مباراة للبطولة للبيع بشكل عام في وقت لاحق هذا الصيف.

وقال عارف حمد العواني، مدير البطولة: " إن اللجنة المنظمة المحلية ستمنح هذه الباقات للشركات المحلية فرصة الجمع بين موظفيها خلال تجربة لا تنسى، وبالتالي دعم أهداف البطولة في توحيد القارة في دولة الإمارات".

وأضاف: "تمتاز دولة الإمارات بالتنوع الكبير في القوى العاملة المقيمة بها، والذي يتضمن معظم الدول الآسيوية المشاركة في نهائيات البطولة في شهر يناير المقبل.

ومن جانبه، قال داتو وندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "أن دولة الإمارات تذخر بمزيج متنوع من السكان وستتيح لهم باقات تذاكر المجموعات فرصة ثمينة للمشاركة في الاحتفال بكرة القدم".

وتقدمت شركة مبادلة للاستثمار مبادلة مع العديد من الشركات بطلبات للحصول على تذاكر المجموعات لموظفيها، مما يمنحهم الفرصة للمشاركة في الأجواء الرائعة كفريق واحد.

ومن المقرر أن تشهد البطولة في نسختها الجديدة مشاركة 24 منتخباً يمثلون نخبة المنتخبات الوطنية في القارة الصفراء.

وتضم البطولة 51 مباراة تقام خلال الفترة من الخامس من يناير وحتى الأول من فبراير 2019 في 8 ملاعب تتوزع في 4 مدن في 3 إمارات.

اللجنة المنظمة في انتظار حضور جماهيري لافت

وكانت القرعة النهائية للبطولة قد أقيمت يوم 4 مايو الماضي وأسفرت عن منافسات مثيرة بين الفرق المشاركة في الحدث الكروي الأهم في القارة للمنتخبات.