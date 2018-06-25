"كلباء" يُغير أرضية ملعبه استعداداً للموسم الكروي المقبل

الشارقة 24:

يشهد الملعب الرئيسي لنادي اتحاد كلباء، تغيير كامل لأرضية الملعب بواسطة شركة مختصة في هذا المجال، وذلك استعداداً للموسم الكروي 2018-2019، والذي يخوضه "النمور" ضمن أندية دوري المحترفين الإماراتي بعد نجاحهم في التأهل المباشر وحجز بطاقة التأهل من خلال المركز الثاني، ليعود مجدداً لدوري الأضواء والشهرة بعد أن غاب عنه الموسم الماضي لهبوطه لدوري الدرجة الأولي.

وتأمل الجماهير الكلباوية في أن يكون هذا الموسم هو موسم البقاء في دوري المحترفين، بعد أن عانت من ويلات الصعود والهبوط المتكررة في المواسم السابقة.

وشملت الإصلاحات أيضاً الملاعب الفرعية والتي تم تغيير وتجديد جميع أرضياتها، بعد أن لبست حلة زاهية وباتت جاهزة لدوريات المراحل السنية المختلفة بشتى أعمارها.

كما يشهد النادي أيضاً حركة مستمرة في عدد من مرافقه الأخرى، حيث يجري العمل حالياً في المجلس الجماهيري لنادي اتحاد كلباء بعد موافقة مجلس الشارقة بإنشائه في بهو النادي ليكون متنفساً للجماهير الكلباوية ومنتسبي ومحبي النادي من صغار السن والشباب وحتي كبار السن، فضلاً عن الصالة الرياضية الضخمة التي بدأ العمل فيها فعلياً، وهي عبارة عن صالة خاصة بالألعاب الفردية بالنادي جات بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تستوعب 500 رياضي لتدريب الألعاب الفردية والتي تسع إلي 3000 ألف متفرج وبمواصفات عالمية والتي ستكون الأولي من علي مستوي الإمارة.

وأكد سيف سلطان المحرزي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، أن العمل في النادي يسير كما هو مخطط له، وأن النادي يشهد نقلة نوعية فريدة في جميع المنشآت، موجهاً شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم نادي كلباء لمنشآته الرياضية والاستثمارية وجميع أندية الإمارة، وكذلك لمجلس الشارقة الرياضي للوقوف بجانب فريقه خلال الموسم السابق حتى تتويج هذا المجهود بترقي "النمور" لدوري الأضواء والشهرة.