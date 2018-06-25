نادي مليحة يشكل اللجنة العليا المنظمة للنشاط الصيفي 2018

الشارقة 24:





شكل نادي مليحة الثقافي الرياضي اللجنة العليا المنظمة لفعاليات النشاط الصيفي بالنادي لعام 2018، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي الدوري.

وأكد مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، خلال الاجتماع الدوري السادس، حرص مجلس الإدارة على مواصلة التقدم والارتقاء في منظومة عمل النادي، واتخاذ كافة السبل لإفادة الطلبة والرياضيين، فضلاً عن الاستفادة من عطلتهم الصيفية في برامج متميزة وفعاليات وطنية متنوعة.

وبحث الاجتماع آخر استعدادات الإدارة الرياضية للموسم القادم والألعاب الجديدة التي سيتم الاشتراك بها، ومتطلبات الفرق الفنية والإدارية، كما وناقش أجندة اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية بالنادي، وكذلك التحضيرات والاستعدادات للنشاط الصيفي لعام 2018، وإقرار اللجنة العليا المنظمة للنشاط الصيفي للعام الحالي برئاسة محمد سلطان الخاصوني.