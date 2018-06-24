"الشارقة للفروسية" ينظم البطولة الصيفية الرابعة

الشارقة 24 – وام:

نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، البطولة الصيفية الرابعة في الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية والسباق يوم أمس الأول الجمعة، بمشاركة 150 فارساً وفارسة من مختلف الفئات.

ومثل الفرسان المشاركون، مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي دبي للفروسية، ونادي عجمان للفروسية، واسطبلات الصافنات، ونادي مندرة للفروسية، ونادي جبل علي للفروسية، ونادي الباهية للفروسية واسطبلات دوجامبينغ، ونادي الحبتور للفروسية ونادي الفرسان، واسطبلات العساكر من المملكة العربية السعودية.

وجاء الشوط الأول المبتدئين وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 70 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 22 فارساً أنهى أحد عشر منهم المسار من دون أخطاء، فيما خصص الشوط الثاني وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة للفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 80 سم بمشاركة 38 فارساً، أنهى منهم 14 فارساً المسار من دون أخطاء.

اما الشوط الثالث فهو شوط مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 100 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 54 فارساً، أنهى منهم 15 فارساً المسار من دون أخطاء.

واختتمت البطولة الصيفية الرابعة بالشوط الرابع وهو شوط بجولة واحدة ضد الزمن يتنافس في الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وبأسرع زمن بحواجز يصل ارتفاعها حتى 120 سم، ونال المركز الأول الفارس حمد سلطان اليحيائي من نادي الشارقة للفروسية والسباق على جواده "بون جوبي" وبزمن وقدره 55.81 ثانية، فيما كان المركز الثاني للفارس عمر الصواف من اسطبلات العساكر على جواده "لاورا" بزمن وقدره 63.49 ثانية، وذهب المركز الثالث للفارس فراس حمامة من اسطبلات الصافنات على جواده "لوسي" بزمن وقدره " 69.92 "، وكان المركز الرابع للفارس هشام غريب من اسطبلات العلي بصحبة جواده "كوايتو" بزمن وقدره "75.23" ثانية، فيما كان المركز الخامس للفارس نايف الشواف من اسطبلات العساكر على جواده "هلو" وبزمن وقدرة " 75.99 " ثانية، و حصد المركز السادس الفارس سعيد مراد المازمي من نادي الشارقة للفروسية والسباق على جواده " جرسن فان دي " وبزمن وقدره " 77.74 " ثانية .

وقام بتتويج الفرسان أصحاب المركز الأولى السيد أشرف جابر الليثي المدير التنفيذي لنادي الشارقة للفروسية والسباق.

يشار الى أن البطولة الصيفية الخامسة سيحتضنها نادي الشارقة للفروسية والسباق يوم 6 من يوليو المقبل خلال الموسم الصيفي الذي يضم 10 بطولات صيفية في الصالة المغطاة بالنادي وهذه البطولات هي فرصة لثقل المواهب وتنمية قدرات الفرسان لاستقبال الموسم الرسمي لبطولات قفز الحواجز في الدولة مع بداية شهر أكتوبر.