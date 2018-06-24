نادي الذيد يختتم بطولة الرماية المجتمعية

الشارقة 24:

تحت شعار "أهل العطاء"، اختتمت بطولة الرماية المجتمعية، المخصصة للفئة العمرية فوق الـ 50 عاماً، فعالياتها في صالة الرماية بنادي الذيد.

وأقيمت البطولة برعاية من مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، وتميزت البطولة بمشاركة واسعة من جميع أبناء المجتمع من المواطنين والمقيمين، وتمثلت في رماية بندقية وضع الجلوس 10 متر ضغط هواء،

وأسفرت النتائج عن فوز خليفة عبد الله بن نومه بالمركز الأول، وبالمركز الثاني مبارك عبيد دلموك، والثالث ضاوي راشد الطنيجي والرابع عبد الله الزحمي، والخامس سلطان سالم الكتبي، والسادس غريب مرخان، والسابع راشد خصوني، والثامن علي محمد الزحمي.

وفي ختام البطولة وزع سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس الإدارة بنادي الذيد، والدكتور حمود خلف سالم مدير نادي الذيد، الجوائز على الفائزين، بحضور جميع منتسبي النادي من موظفين وإداريين.

وأدار البطولة علي عبد الله بن نومه، ومعمر عماد العلاف، وعبيد سيف النداس، وراشد مرخان.