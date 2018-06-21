"تراث الإمارات" يستضيف دورة دولية لاتحاد الإمارات للسباحة

الشارقة 24 - وام:





يستضيف نادي تراث الإمارات " دورة الدراسات الدولية لإعداد معلمي ومدربي السباحة " التي ينظمها اتحاد الإمارات العربية المتحدة للسباحة بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي تحت إشراف المنظمة الدولية للإنقاذ والسلامة المائية خلال الفترة من 24-27 يونيو الجاري في مسبح ومسرح إدارة الأنشطة في النادي.

يأتي هذا التعاون في إطار اهتمام النادي بتعميق أواصر التواصل وتعزيز جسور التعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة إذ يحرص نادي تراث الإمارات على التعاون مع مختلف الجهات وفي شتى المجالات التي تخدم رسالته وتنسجم مع أهدافه وغاياته ومنها خدمة الشباب والنشء بكل ما يرعى فيهم المواهب وينمي لديهم القدرات الرياضية لا سيما المائية منها.