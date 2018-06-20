نادي الشارقة الرياضي ينظم دروس تقوية في كافة المناهج التعليمية

الشارقة 24:





مع قرب امتحانات الفصول التعليمية، ينظم نادي الشارقة الرياضي وفي مقره بمنطقة سمنان، يومياً مجموعة من دروس التقوية والحلقات التعليمية للاعبين من طلاب المراحل التعليمية المختلفة، بغية توفير مناخ ثقافي رياضي ورغبة في تمكين الرياضيين بالنادي من الوصول إلى أعلى الدرجات الدراسية.

ويلتحق بدروس التقوية لاعبي النادي من كافة الفرق الرياضية الفردية والجماعية من مختلف الألعاب والمراحل العمرية، بهدف رفع نسب التحصيل العلمي للاعبين خلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2017م.

وتحرص إدارة النادي من خلال تنظيم دروس التقوية إلى جعل النادي بيئة جاذبة للاعبين وأولياء أمورهم، ولتحقيق أقصى رعاية تعليمية للاعبين الطلبة.

وتستمر الدروس إلى نهاية امتحانات العام الدراسي 27 يونيو الجاري.