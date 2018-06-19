"الزاهية" تدعم دورة الألعاب الرياضية بـ "أميركية الشارقة"

الشارقة 24:





عقدت "الزاهية"، الوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة، شراكة مع الجامعة الأميركية في الشارقة، لدعم دورة الألعاب الرياضية السنوية الخاصة بالشركات التي تنظمها الجامعة، وإقامة حفلات إفطار جماعية للخريجين الجدد والسابقين احتفالاً بشهر رمضان المبارك.

وتعكس مثل هذه الشراكة الاستراتيجية، المدعومة من الشركات في إمارة الشارقة، دور المؤسسات المحلية في تمكين الخريجين الجامعيين من المساهمة في تطوير مجتمعاتهم، وتهدف هذه الفعاليات التي أقيمت في مقرّ الجامعة الأميركية على مدار 4 أيام، إلى تعزيز روح الأسرة والمجتمع، وإبراز قيم الاتحاد التي تدعم التطور والازدهار في إمارة الشارقة.

وشهدت حفلات الإفطار مشاركة عدد من الشركات الرائدة إلى جانب مئات الأصدقاء والعائلات والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة، واستمتع المشاركون بعدة مسابقات رياضية ودية في مقر الجامعة، حيث شارك أكثر من 25 فريقاً بعدد من مباريات كرة السلة، وكرة القدم، والكريكيت، وتنافسوا على الجوائز الكبرى والميداليات التي مُنِحت للفرق الفائزة خلال حفل توزيع الجوائز.

وقال شادي العزة، الرئيس التنفيذي – الزاهية، "ماجد الفطيم" لمشاريع الوجهات المتكاملة، تعليقاً على الشراكة: "نحن نؤمن في "الزاهية" ببناء مجتمع يشجع على العمل الجماعي ويعزز رفاهية السكان، ومن خلال شراكتنا مع الجامعة الأميركية في الشارقة، فإننا لا نعمل فقط على دعم الأجيال الشابة لكي تصبح قادة المستقبل، بل أيضاً نقوم جنباً إلى جنب مع الشركات المحلية بالمساهمة في دفع النمو الاجتماعي والاقتصادي للإمارة".