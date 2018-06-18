"الشارقة الرياضي" يفتح باب التسجيل لمعسكره الصيفي

الشارقة 24:

يعلن مجلس الشارقة الرياضي ببدء التسجيل في معسكره الصيفي تحت شعار "عطلتكم غير"، من عمر 7- 12 سنة من الجنسين الذكور والإناث، ابتداءً من 24 يونيو حتى 28 يونيو الجاري في المقر الرئيسي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة صباحاً، ومن الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً برسوم رمزية.

وبهذه المناسبة، ذكر عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أنه يتم تنظيم المعسكر الصيفي بشكل سنوي، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة حثيثة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بضرورة العناية بالشباب ووضع البرامج الكفيلة لحمايتهم من المخاطر واستغلال أوقات الفراغ الاستغلال الأمثل، وخاصة في العطلة الصيفية، وانطلاقاً من رؤية المجلس نحو التطوير المستمر للبرامج والمبادرات تحقيقاً لأهدافنا التي تتوائم مع أهداف الحكومة الاتحادية، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات2021، ونظراً لوتيرة التطور المتسارعة والتي تقتضي منا مراجعة البرامج باستمرار وتحديثها بما يتماشى ورغبات الشباب وطموحاتهم، يطلق المجلس معسكره الصيفي هذا العام بمختلف البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية والترفيهية في إمارة الشارقة، وجميع الأدية والمرافق التابعة لها.

وأضاف: "يستهدف المعسكر هذا العام والتي تنطلق فعالياته من 7 يوليو حتى 5 أغسطس 2018، ما بين 120-150 منتسباً من الجنسين الذكور والإناث خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، للمشاركين في مقر الفعاليات في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وفي أندية الشارقة".

وأشار عيسى هلال إلى أنه تم تشكيل فريق عمل المعسكر من المجلس لتنظيم واختيار الفعاليات لتكون على مستوى عال على غرار المعسكرات السابقة، حيث يولي المجلس اهتماماً كبيراً وملموساً بالمعسكر الصيفي لدعم المواهب الشابة وتحفيز الشباب على استغلال أوقات الفراغ في إجازة الصيف بما يخدم البرامج الوطنية واستثمار أوقات الفراغ لدى النشء بالإمارة، وتمكين المشاركين من ممارسة هواياتهم بشكل حر وآمن واكتشاف عدد من الموهوبين وصقل مهاراتهم والارتقاء بمستوى قدراتهم وتشجيع النشء على روح المنافسة والعمل الجماعي والانتماء للوطن، مثمناً المجهودات التي تبذل حالياً والترتيبات من أجل إنجاحه.

واستطرد قائلاً: "يتضمن برنامج المعسكر لهذا الصيف الأنشطة والفعاليات والبرامج والمحاضرات والورش التعليمية والتثقيفية والرياضية والتوعوية، ليعكس مدى حرصنا على توفير المناخ المناسب لاستقطاب الشباب وتوفير البيئة الجاذبة لهم، حيث جمع بين الترفيه والمتعة والفائدة العلمية وتهدف الى ترسيخ القيم الأصيلة والحفاظ على الهوية، بالإضافة إلى الرحلات الخارجية الترفيهية والعلمية".