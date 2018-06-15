"الألعاب الجماعية بالشارقة الرياضي" تختتم شهر رمضان المبارك بإفطار جماعي

الشارقة 24:

اختتمت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي شهر رمضان المبارك بتنظيم إفطار جماعي، الخميس، في مقر النادي بمنطقة سمنان في مدينة الشارقة.

حضر الإفطار ناجي ربيعة عضو إدارة الألعاب الجماعية، وأحمد ندا مدير الألعاب الجماعية، وكوادر الإدارة والفنين وعدد من اللاعبين والكوادر البشرية والإعلامية بالنادي.

وتحرص إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي على تعزيز العلاقات البينية بين أفراد الأسرة الواحدة في الإدارة، وبناء علاقات متينة تجمع الجميع في رحابها، من خلال تنظيم المبادرات التي تحقق التواصل بين الكوادر البشرية العاملة وتحفز جهودهم وتباركها.