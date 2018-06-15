الهلال يختتم دوري الشهيد محمد أختر لكرة الطائرة بعدن

الشارقة 24 – وام:

اختتمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دوري الشهيد محمد أختر لكرة الطائرة، الذي أقيم على ملعب مدرسة الغرباني بالعاصمة اليمنية عدن، بمشاركة 7 فرق من مديرية صيرة، وأسفر عن تتويج فريق شباب كريتر القطيعي.

وأعرب الكابتن رامي عبد الحميد رئيس اللجنة المنظمة، عن شكره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تقوم برعاية مختلف الأنشطة الرياضية في مديرية صيرة.

من جانبه، ثمن الكابتن منور رمضان مدرب نادي التلال الرياضي، دعم دولة الإمارات لمختلف الأنشطة الرياضية في اليمن.

وفي ختام المباراة النهائية، كرمت لجنة الدوري الفريق الفائز، حيث تسلم كابتن الفريق هاني بدر مسعود كأس البطولة، فيما فاز فريق سلفادور الخساف بالمركز الثاني، وفريق حارة حسين بالمركز الثالث، مع مبلغ مالي لكل فريق، ووزعت الميداليات على اللاعبين، وتم تكريم أفضل لاعب بالبطولة.