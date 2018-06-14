"مجلس الحمرية" يكرم البطل ثامر الشامسي

الشارقة 24:

كرم مجلس الحمرية الرمضاني، الأربعاء، اللاعب ثامر سعيد عبيد الشامسي بمناسبة تفوقه وحصوله على العديد من الميداليات الذهبية خلال الموسم الرياضي 2017/2018

في الجوجيتسو.

ويأتي التكريم في إطار التحفيز الكبير من قبل أهالي منطقة الحمرية لبطل الإمارات في الجوجيتسو ثامر سعيد الشامسي والحائز على ذهبية المركز الأول في بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو.

وقام مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية بتكريم اللاعب ثامر الشامسي وسط حضور أعضاء المجلس البلدي لمنطقة الحمرية وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي.

وأشاد مبارك الشامسي بما قدمه اللاعب ثامر الشامسي من نتائج مشرفة خلال تمثيله للدولة وحصوله على الميدالية الذهبية بطولة العالم 2018 في فئة الحزام الأزرق وزن 69kg بالبدله خلال شهر أبريل، بجانب حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة جراند سلام لندن الدولية بالبدله تحت وزن 69kg بالبدله 10 مارس 2018.

وحصل ثامر الشامسي على الميدالية الذهبية في بطولة كأس رئيس الدولة فئة الحزام المفتوح تحت وزن 69kg بالبدله 3 فبراير 2018 وعلى الميدالية الذهبية في البطولة الدولية برأس الخيمة 16 فبراير 2018، وعلى الميدالية الذهبية في بطولة زايد الرياضية الدولية بدون بدله تحت وزن 67، 25 مايو 2018.