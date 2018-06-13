دفاع مدني دبي يهنئ الفائز ببطولة قائده العام الرمضانية لكرة القدم

الشارقة 24:

استقبل اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني في دبي، فريق كرة القدم الفائز بذهبية بطولة القائد العام الرمضانية في نسختها الثانية، وفريق مركز إطفاء الاتحاد الفائز ببطولة "عام زايد" الرمضانية، التي نظمها الدفاع المدني دبي للقطاعات والإدارات والمراكز.

وهنأ اللواء المطروشي، اللاعبين والجهازين الإداري والفني، بتحقيق كأس البطولة، مشيداً بالجهد الذي بذله أعضاء الفريق، والعمل المتواصل منذ انطلاق البطولة وصولاً إلى منصات التتويج.

كما استقبل العميد راشد خليفة البو فلاسه مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، أعضاء فريق مركز إطفاء الاتحاد الفائزين ببطولة "عام زايد" الرمضانية، مشيداً بإنجازهم في تأكيد تميز الدفاع المدني بدبي في مختلف المجالات، وشكر اللاعبين والجهازين الفني والإداري.