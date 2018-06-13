نادي الذيد يوفر شاشات عرض كبيرة بمقره لنقل مباريات كأس العالم

الشارقة 24:

أكد نادي الذيد الثقافي الرياضي، توفيره لعدد من شاشات العرض الكبيرة، والتي ستتيح لأبناء المنطقة الوسطى والجمهور، متابعة مباريات كأس العالم وذلك في مقر النادي .

وتعد مبادرة نادي الذيد تزامناً مع عام زايد، وفي إطار الفعاليات المجتمعية للنادي، بهدف توفير منصة للاعبين وأبناء النادي والمنتسبين، فضلاً عن الزوار والجمهور من خلال توفير شاشات عرض كبيرة لنقل مباريات كأس العالم لكرة القدم في الصالة الرياضية.

وأشار سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، إلى أن هذه المبادرة تأتي بهدف خدمة المجتمع، والذي يعد شغوفاً بمتابعة مباريات كأس العالم، التي تستضيفها روسيا، ليكون نادي الذيد مبادراً من منطلق دوره الرياضي في توفير هذه المنصة التي ستجمع المواطنين والمقيمين، من لاعبي وزوار ومشجعي النادي، في مؤازرة المنتخبات العربية المشاركة .