نادي الذيد يختتم بطولته الدولية الرمضانية للشطرنج

الشارقة 24:

في أمسية رياضية حافلة، اختتمت بطولة نادي الذيد الدولية للشطرنج والتي نظمها نادي الذيد الثقافي الرياضي بمقره، بمشاركة أكثر من 70 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات والأعمار، مثلو 20 دولة، بعد أن أقيمت البطولة برعاية من راشد عبد الله المحيان، وبإشراف كلاً من مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للشطرنج.

حضر الأمسية الرياضية الختامية كلاً من سعادة سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد والعميد سعيد احمد الطنيجي وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة للشطرنج والدكتور حمود خلف سالم مدير نادي الذيد.

وقام سعادة سالم بن هويدن والعميد سعيد أحمد الطنيجي وسعادة عمر نعمان آل علي بتكريم الفائزين.

وجرى خلال الأمسية الاحتفالية الرمضانية تكريم لاعبي نادي الذيد الناشئين وهم سعيد سالم القايدي وخليفة سالم القايدي وراشد سعيد أحمد الطنيجي ومحمد سعيد أحمد الطنيجي في الشطرنج.

فيما أسفرت النتائج في ختام البطولة عن فوز فريق الشارقة ماسترز بالمركز الأول واللقب ومثله عمر نعمان وسركسيان وعبد القادر ريس.

أما المركز الثاني فناله فريق كش مات يمثله غراند ماستر وفيكتورموسكو لينكو والأستاذ الدولي فؤاد الطاهر، وأما في المركز الثالث فكان من نصيب فريق البديوي يمثله خالد بديوي وطلال حلواني وبشير القديمي وعلى ترتيب الطاولات حل بالمركز الأول غبرييل سركسيان وتبعه طلال حلواني ثم الإماراتي داوود.