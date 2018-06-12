ندب عبد المحسن الدوسري للقيام بمهام الأمين العام لهيئة الرياضة

الشارقة 24 - وام:

أصدر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة القرار رقم 24 لعام 2018، والذي ينص على ندب سعادة عبد المحسن فهد الدوسري الشاغل لوظيفة الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية للقيام بمهام وظيفة "الأمين العام" الشاغرة، إضافة إلى عمله الأصلي، وذلك اعتباراً من الأحد 11 يونيو 2018.

وبناء على القرار باشر عبد المحسن الدوسري الأمين العام بالوكالة العمل في إنجاز الأمور والقرارات التنفيذية كافة، وغيرها المتعلقة بمهامه الوظيفة.

يذكر أن عبد المحسن فهد الدوسري أحد القيادات الرياضية في الدولة التي حققت العديد من الإنجازات في الرياضة والإدارة الرياضية على حد سواء، وصاحب إلمام واسع بكل ما يتعلق بالهيئة وعلاقتها بكل فئات القطاع الرياضي محلياً ودولياً.