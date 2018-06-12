نادي الحمرية يسدل الستار عن بطولته الرمضانية

الشارقة 24:





أسدل نادي الحمرية الثقافي الرياضي، مساء أمس الإثنين، وفي مقر النادي، عن بطولة كرة القدم، والتي حملت اسم المغفور له ثاني عبيد الشامسي، والتي جرى تنظيمها ضمن الفعاليات الرياضية الرمضانية للنادي خلال الشهر الفضيل.

وتأتي البطولة لتحقق معاني الوفاء لأحد رموز نادي الحمرية، وتقديراً لعطائه الكبير خلال العقود الماضية.

وتعد البطولة تثميناً لجهوده التي تواصلت ليل نهار وشهد له القاصي والداني بخلقه وأخلاقه، وما قدمه من إخلاص وعطاء لناديه ولإمارة الشارقة، وحقق خلال فترة رئاسته للنادي منذ نهاية التسعينات وحتى عام 2015، نجاحاً كبيراً للحراك الرياضي والثقافي في النادي.

البطولة الكروية الرمضانية حققت نجاحاً كبيراً وحضوراً جماهيرياً لافتاً، وهي التي رعتها بلدية الحمرية لتعزيز وتقدير المغفور له ثاني الشامسي.

وقام جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، يرافقه حميد فايز الشامسي نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وسالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وأعضاء مجلس الإدارة، بتتويج فريق الشهيد هزيم بطلاً لبطولة المرحوم ثاني بن عبيد الشامسي، بعد أن فاز بـ 4 أهداف مقابل هدف على فريق الليدر.

وجرى خلال الحفل تكريم أفضل لاعب في البطولة وهو اللاعب سلطان فايز من فريق ليناسي، وهداف البطولة اللاعب فليكس كوني من فريق الشهيد، هزيم وأفضل حارس جمال أحمد من فريق الليدر.

وبعد التتويج، أشاد جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي بالنجاح منقطع النظير للبطولة، وأشار إلى أهمية مضامينها وما تحمله من وفاء لشخصية إماراتية قدمت الكثير من العطاء في دروب الثقافة الرياضية في نادي الحمرية.

فيما أبدى سالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية بالمشاركة اللافتة من قبل 12 فريقاً للدخول في أحداث البطولة الرمضانية الكروية، وما حققه من نجاح كبير طيلة أيام الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن النادي سيواصل تنظيم البطولة في الأعوام المقبلة.

فيما أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية على أهمية دور بلدية الحمرية وجهودها في إنجاح البطولة التي تحمل اسماً إماراتياً بامتياز إنه المغفور له ثاني عبيد الشامسي، والذي كانت له جهود رياضية كبيرة بخلاف جهوده في تأسيس بلدية الحمرية، فقد شغل منصب أول رئيس للمجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وعمل بتفاني في خدمة منطقة الحمرية والأهالي.