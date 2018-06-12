"تراث الإمارات" يختتم بطولة الرماية في العين

الشارقة 24 – وام:





اختتم مركز العين التابع لنادي تراث الإمارات، الإثنين، فعاليات البطولة الرمضانية 2 المفتوحة للرماية، وبطولة الرماية1 للمبتدئين اللتين نظمهما المركز، ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني للنادي، واستضافهما نادي العين للرماية.

وتوج الفائزون بحضور كل من مبارك سيف العرياني مدير نادي العين الرماية- عضو مجلس الإدارة، وخليفة بطي الشامسي مدير مركز العين، ومجدي الخولي المدير التنفيذي لنادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وقال خليفة بطي الشامسي إن البطولة شهدت هذا العام مشاركة واسعة، حيث بلغ عدد المتبارين 180 رامياً، وهو ضعف عدد المشاركين في الدورة الأولى.

وقدم الشامسي شكره وتقديره إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة- رئيس نادي تراث الإمارات، لدعمه الكبير، ورعايته الكريمة لكل الأنشطة التي تصب في تربية النشء على القيم الأصيلة والتراث الوطني للدولة.

وأشاد الشامسي بالمشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية، منوهاً بحصول الرامية فاطمة خالد المنهالي على المركز الثاني في البطولة، مؤكداً أن النادي يضع تمكين المرأة ضمن أولوياته، وهو ما يدل عليه اهتمام النادي بإنشاء ودعم المراكز النسوية.