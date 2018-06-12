مجلس الشارقة الرياضي يناقش هيكله التنظيمي المقترح ويطلع على ملفات الأندية

الشارقة 24:

عقد مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، اجتماعه الدوري، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وحضور سعادة علي سالم المدفع نائب الرئيس، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام، وسعادة أعضاء المجلس الموقرين، وناقش المجلس خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.

واستهل الاجتماع، بكلمة ترحيبية من الشيخ صقر القاسمي بالحضور، رفع خلالها أسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وكذلك أعضاء المجلس بحلول شهر رمضان الكريم، كما تقدم بالشكر لأعضاء المجلس الموقرين على الجهود المبذولة في الفترة السابقة والعمل الدؤوب في اللجان المختلفة، وقدم شكره وامتنانه إلى سعادة عبد العزيز النومان على جهوده مع المجلس خلال فترة توليه الأمانة العامة وما قدمه من تطور ملموس في الجانب الرياضي بشكل عام والمجلس بشكل خاص مما ساهم في تحقيق الإنجازات التي يزخر بها التاريخ الرياضي.

كما تقدم بالتهنئة والترحيب بسعادة عيسى هلال الحزامي على ثقة صاحب السمو صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكليفه بمهام أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، متمنياً له التوفيق واستكمال المسيرة الرياضية.

وناقش الأعضاء العديد من الموضوعات، وجاء على رأس أجندة الاجتماع استعراض قانون المجلس المعتمد مؤخراً من حاكم الشارقة، والذي يأتي مع مرحلة التطوير الذي يعيشها القطاع الرياضي في إمارة الشارقة في الوقت الحالي، والذي يترجم رؤية صاحب السمو وتطلعات الإمارة المستقبلية الرياضية، وتم تكليف اللجنة القانونية بالمجلس الرياضي بالتنظيم والإعداد للعديد من ورش العمل لجميع أندية الإمارة، للتعريف بهذا القانون وما يحتويه من مواد واختصاصات، كما تم تكليف اللجنة القانونية لإعداد لائحة تنفيذية لقانون المجلس ووضع سياسات ونظم عمل موحدة للموارد البشرية في الأندية ولائحة مالية للحوكمة والمشتريات.

كما تم استعراض ومناقشة مسودات مراسيم تنظيم عمل نادي الثقة للمعاقين ونادي الشارقة للفروسية والسباق، وكذلك مراسيم الأندية المزمع إنشاءها وهي نادي الشارقة للمكفوفين، ونادي المعاقين للفتيات بالشارقة.

كما تم اعتماد التشكيل المقترح لمجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومناقشة مجالس إدارات الأندية المنتهية مدتها وهي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ونادي البطائح الرياضي الثقافي، وتم استعراض الأسماء المقترحة لتولى رئاسة مجالس إدارات هذه الأندية ليتم رفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة للاعتماد، كما تم مناقشة تشكيل لجنة تنفيذية لكرة القدم للصالات.

كما ناقش الأعضاء الهيكل التنظيمي المقترح لمجلس الشارقة الرياضي المعد من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالمجلس، والذي يتماشى مع قانون المجلس الجديد وتطلعات المجلس المستقبلية وأهدافه الاستراتيجية.

أما في مجال الأحداث والفعاليات الرياضية، أكد الشيخ صقر القاسمي أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على إقامة بطولة دولية لكرة السلة، بجانب بطولة المرحوم الشيخ خالد بن محمد لكرة اليد، تحت إشراف المجلس، بالإضافة إلى عرض ومناقشة مشروع تنظيم الماراثون الصحراوي بهدف دعم السياحة الرياضية في إمارة الشارقة.

وتناول الاجتماع أيضاً عرض تقارير العديد من اللجان المنضوية تحت لواءه منها لجنة الألعاب الجماعية حول إدراج الألعاب الجماعية كرة السلة واليد والطائرة في أندية المنطقة الوسطى بحسب توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، كما تم مناقشة تقرير لجنة الألعاب الفردية وتقرير لجنة الاحتراف، وتقرير لجنة الطب الرياضي، مع مناقشة آليات ومحددات تشكيل الفرق النسائية الرياضية وإدراجها ببعض الأندية تحت إشراف ومتابعة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تأكيداً على الاهتمام برياضة المرأة في الإمارة ضمن تقرير لجنة رياضة المرأة.