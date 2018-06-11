أرقام قياسية وإنجازات خليجية وآسيوية للألعاب الجماعية بنادي الشارقة

الشارقة 24:

نجح نادي الشارقة الرياضي، في تحقيق إنجازات ونتائج غير مسبوقة في تاريخ النادي العريق، في الموسم الرياضي الماضي، للألعاب الجماعية في كرة السلة وكرة اليد.

فقد تمكنت جميع الفرق في كرة اليد وكرة السلة، في جميع المراحل السنية بالنادي، من حصد بطولات وكؤوس، مسجلة رقماً قياسياً تاريخياً بحروف من ذهب في سجل النادي المشرف.

وبمثابة أغلى مكافأة تكلل موسم نادي الشارقة الرياضي، باستقبال من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقدم سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على الدعم اللا محدود الذي تحظى به أندية الإمارة، وقطاع الرياضة، واهتمام سموه الدائم بنادي الشارقة الرياضي، خلال استقبال أصحاب الإنجازات من الألعاب الجماعية والفردية بقصر سموه العامر.

كرة السلة

حققت سلة الشارقة 6 بطولات محلية، وبطولة خارجية خلال الموسم 2018/2017.

ويعد الانجاز الأبرز لسلة الملك الشرقاوي، هو نجاح فريق الرجال في الفوز عن جدارة واستحقاق بكأس الخليج الـ 38 بسلطنة عمان، لأول مرة في تاريخه، والذي يعد ثاني تتويجاته الخارجية، بعد حصده لقب البطولة العربية للأندية الأبطال 2011 في أبو ظبي، كما نال عمالقة كرة السلة اللقب الخليجي، بالعلامة الكاملة بعد الفوز في جميع اللقاءت بفارق فني واضح، رغم عدم توفر وقت كافٍ للإعداد للبطولة.

سيطرة شرقاوية

وعلى المستوى المحلي، في المراحل السنية، جمع فريقا شباب وبراعم كرة السلة بنادي الشارقة، بين بطولتي الدوري والكأس وفاز فريقا الناشئين والأشبال، ببطولة الدوري العام بجانب وصافة أشبال السلة لكأس الإمارات.

كرة اليد

حققت كرة اليد الشرقاوية رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ اللعبة، بعدما حصدت جميع الفرق بلا استثناء بطولة الدوري العام بالإضافة لكأس الإمارات والسوبر للموسم 2018/ 2017.

أقوياء اليد

قدم فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة، موسماً استثنائياً، فقد نافس ملوك كرة اليد على المركز الأول على جميع الجبهات، وفي جميع الاستحقاقات الـ 7 التي خاضوها على مدار الموسم.

وتأتي انتصارات فريق رجال كرة اليد بقلعة الملك استمراراً للصحوة التي يعيشها الفريق على مدار الموسمين الماضيين، فقد تمكن أقوياء اليد من الحفاظ على بطولة الدوري العام، للمرة الثانية على التوالي، والـ 12 في تاريخ نادي الشارقة، متربعين على عرش كرة اليد الإماراتية، كأكثر الأندية تتويجاً باللقب، كما نجح الفريق في الإبقاء على كأس الإمارات للعام الثاني على التوالي، داخل خزينة بطولات الملك.

أرقام قياسية

وعلى صعيد المراحل السنية حقق الناشؤون والأشبال والصغار ثنائية الدوري وكأس الإمارات، بجانب حصول فريق شباب كرة اليد بالنادي على بطولتي الدوري والسوبر ووصيف كأس الإمارات.

وكانت هذه النتائج المبهرة، بالفوز بـ 11 لقباً من أصل 14 بطولة في جميع المراحل السنية هذا الموسم 2017/ 2018، كفيلة بإحراز نادي الشارقة درع التفوق العام في كرة اليد للمرة الـ 15 في تاريخ النادي، منذ أن بدأ تطبيق نظام مسابقة درع التفوق العام موسم 1999-2000 أي 15 درعاً من أصل 19 مرة.

دعم حاكم الشارقة وراء الإنجازات

ومن جهته أكد أحمد عبيد البح، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية : "أن ما تحقق من إنجازات في العام الأول بعد قرار الدمج الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جاء بسبب دعم سموه السخي لنادي الشارقة.

وأضاف: "نشكر مجلس إدارة النادي على مساندته الدائمة لجميع فرق الألعاب الجماعية، وتوفير كل متطلبات النجاح لها، والعمل بروح الفريق الواحد على أسس واستراتيجية مؤسسية استشرافية".

وواصل رئيس إدارة الألعاب الجماعية حديثه: "كان لمجلس الشارقة الرياضي دور كبير في تقديم الدعم المستمر لنادي الشارقة وهو شريك لنا فيما وصلنا إليه من إنجازات ".

التخطيط والطموح

وفي نفس السياق أشار نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، إلى أن التخطيط الجيد منذ بداية الموسم كان له عامل رئيس فيما حققته الألعاب الجماعية.

أضاف: عملنا بطموح كبير وحرصنا على توفير كافة متطلبات جميع الفرق، ومساندتها أثناء مسيرة الموسم، واضعين نصب أعيننا المنافسة على كل البطولات، والحمد لله كنا متواجدين في معظم النهائيات على مدار الموسم، وحصلنا على ألقاب لجميع فرق النادي بلا استثناء.

وتوجه الحصان بالشكر لجميع القائمين على العمل في المنظومة داخل النادي، من أجهزة فنية وإدارية وموظفين بجميع الفئات والمراحل، على ما بذلوه من جهود للوصول لهذه النتائج الغير مسبوقة.

وأكد ناجي ربيعة، عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، أن هذه النتائج غير المسبوقة في كرة اليد وكرة السلة، تحققت بتكاتف جهود الجميع داخل الكيان الشرقاوي.