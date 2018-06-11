148 فارساً في البطولة الصيفية الثالثة لقفز الحواجز في الشارقة

الشارقة 24 – وام:

نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، مساء أمس الأحد، البطولة الصيفية الثالثة لقفز الحواجز، بمشاركة 148 فارساً وفارسة من مختلف الفئات، وذلك في الصالة المغطاة بالنادي.

شارك في البطولة، التي أقيمت في الصالة المغطاة بالنادي: مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي دبي للفروسية، ونادي عجمان للفروسية، واسطبلات الصافنات، ونادي مندرة للفروسية، ونادي جبل علي للفروسية، ونادي الباهية للفروسية، واسطبلات دوجامبينغ، ونادي الحبتور للفروسية ونادي الفرسان.

وخصص الشوط الأول للمبتدئين، وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 70 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 30 فارساً أنهى منهم المسار من دون أخطاء 14 فارساً، فيما جاء الشوط الثاني مع الزمن بجولة واحدة حيث تنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 90 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 33 فارساً أنهى منهم 14 فارساً المسار من دون أخطاء.

أما الشوط الثالث، فهو شوط مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد، بحواجز يصل ارتفاعها حتى 100 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 54 فارساً أنهى منهم 24 فارساً المسار من دون أخطاء.

واختتمت البطولة بالشوط الرابع وهو شوط بجولة واحدة ضد الزمن يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وبأسرع زمن، بحواجز يصل ارتفاعها حتى 120 سم، ونال المركز الأول الفارس حمد سلطان اليحيائي من نادي الشارقة للفروسية والسباق على جواده "بون جوبي"، وبزمن قدره 49.06 ثانية، فيما كان المركز الثاني من نصيب الفارس نايف الشواف من اسطبلات العساكر على جواده "فورتونا آر" بزمن وقدره 56.67 ثانية، بينما ذهب المركز الثالث للفارس فادي الزبيبي من نادي مندرة للفروسية على جواده "بوفون" بزمن وقدره "57.32" ثانية، وحصل على المركز الرابع الفارس عيسى عمران العويس من اسطبلات الصافنات بصحبة جواده "أفاليون" بزمن وقدره "60.11" ثانية، فيما كان المركز الخامس للفارسة مايا سميث من اسطبلات دو جامبينغ على جوادها "نورا" وبزمن وقدره "60.52" ثانية، وذهب المركز السادس للفارس ماسيليونس بولوغينيني من اسطبلات الباهية على جواده "ديرادو سن" وبزمن وقدره "61.65" ثانية .

وقام بتتويج الفرسان أصحاب المراكز الأولى سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق وسالم أحمد السويدي مدير مدرسة التدريب بالنادي.