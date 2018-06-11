افتتاح بطولة نادي الذيد الدولية الرمضانية الأولى لفرق الشطرنج

الشارقة 24:





ضمن إطار أنشطة نادي الذيد الرمضانية ومبادرة عام زايد، افتتحت بطولة نادي الذيد الدولية الرمضانية الأولى لفرق الشطرنج، بمشاركة أكثر من 70 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات والأعمار ومن 20 دولة.

بدأ حفل الافتتاح بكلمة لحميد عبد الله الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، مدير اللجنة المنظمة، تقدم فيها بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي لدعمه للأنشطة الرياضية والمجتمعية، وشكر اتحاد الإمارات للشطرنج لمساهمته في تنظيم هذا المهرجان الفكري الراقي، كما تقدم بالشكر لراشد عبد الله المحيان على رعايته ومساهمته في إنجاح البطولة.

بعدها تم تدشين البطولة التي ستتواصل على مدى يومين في أجواء حماسية.

جاء الحفل، بحضور كلاً من راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة راعي البطولة، والدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وسالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وحميد عبد الله الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وعمر نعمان الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور حمود خلف سالم مدير نادي الذيد.