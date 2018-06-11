مجلس الشارقة الرياضي يختتم مبادرة "رياضة قبل الإفطار"

الشارقة 24:

اختتم مجلس الشارقة الرياضي، الخميس الماضي، مبادرته "رياضة قبل الإفطار"، التي نظمها للعام الثالث على التوالي والتي بدأت فعاليته في الثالث من شهر رمضان المبارك، في أربعة مواقع في الإمارة الباسمة وهي الرحمانية وممشى القرائن وممشى مسرح المجاز وممشى واسط، تحت شعار "صحتي في رياضتي"، بهدف نشر ثقافة الرياضة وممارسة الرياضة قبل الإفطار والتغذية السليمة وتعزيز صحة الإنسان خلال الشهر الكريم.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: "نشكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وبلدية الشارقة على دعمهم وتعاونهم في هذه المبادرة، كما نشكر دائرة الضواحي والقرى على مشاركتهم لأول مرة في المبادرة، بالإضافة إلى تعيين منسقين في كل موقع للتواصل مع الجمهور حتى وصل عدد المشاركين لأكثر من "1700" مشارك من جميع الفئات العمرية في 5 مواقع في إمارة الشارقة، وهي الرحمانية وممشى القرائن وممشى مسرح المجاز وممشى واسط، إضافةً إلى حديقة الحزام الأخضر التي تم فتحها هذا العام للعنصر النسائي، ضمن استراتيجية وأهداف المجلس لحث المرأة على ممارسة الرياضة والمحافظة على الصحة العامة".

وأضاف: "كما أننا نشكر فريق العمل في المجلس حيث سجلت المبادرة نجاحاً كبيراً منذ بدايتها، حيث شملت على مختلف التمارين الرياضية والهوائية والسويدية أو أي تمارين على حسب رغبة المرتادين، بالتنسيق مع المدرب المختص خلال المدة الزمنية للمبادرة، وذلك من الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة والنصف مساءً، بتواجد كوادر رياضية تدريبية مؤهلة أشرفت على المبادرة خلال الشهر الفضيل في الخمسة مواقع بواقع مدربين اثنين في كل من ممشى واسط وممشى القرائن وممشى مسرح المجاز، ومدرب في الرحمانية، ومدربتين في حديقة الحزام الأخضر".

وتابع: "ونتيجة لكثرة الطلبات من العنصر النسائي لاستمرار المبادرة في حديقة الحزام الأخضر للسيدات، فقد مدد مجلس الشارقة الرياضي المدة الزمنية للمبادرة لتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك إيماناً من المجلس بضرورة تعزيز الثقافة الرياضية لدى المرأة، من خلال كافة الوسائل المتاحة وأهمية ممارسة الرياضة وفوائدها من جميع النواحي وإقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تهدف إلى تطوير رياضة المرأة".

واستطرد الشيخ صقر القاسمي، قائلاً: "إن ممارسة الرياضة من العادات التي تنعكس بشكل إيجابي على صحة الإنسان عموماً، لذا كان المجلس حريصاً على تنظيم هذه المبادرة الرياضية للعام الثالث على التوالي، لتحفيز الجمهور على المشاركة، بما يتماشى مع خطة المجلس في التشجيع على ممارسة الرياضة بشكل يومي وبشكل عام وخلال الشهر الكريم بشكل خاص، حيث تقل ممارسة الرياضة بشكل واضح للجميع في رمضان ويميل الناس للخمول والكسل وهذا مما يتسبب في زيادة الوزن وعدد من المشاكل الصحية والحل هو التخلص من العادات الخاطئة وممارسة الرياضة الخفيفة، وأن نجعل الشهر الكريم موسماً للحفاظ على الصحة".

مؤكداً حرص المجلس على تحفيز الجميع للمشاركة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات والمبادرات الرياضية والمجتمعية لما لها من مردود إيجابي على الصحة العامة من أجل تحقيق أهدافنا من خلال اختصاصاتنا المختلفة، من ضمنها العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات بشكل عام وحكومة إمارة الشارقة بشكل خاص، فيما يخص الأنشطة الرياضية والشبابية والتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة المتوافقة مع أهداف المجلس والإشراف على جميع البرامج المجتمعية وتعزيز الدور السياحي للإمارة من خلال توفير بيئة رياضية جاذبة للرياضيين.