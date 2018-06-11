مبارك الشامسي: مجلس الحمرية سيوفر منصة لعرض مباريات كأس العالم

الشارقة 24:





أفاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية بأن مجلس الحمرية الرمضاني، المقام على ضفاف خور الحمرية، سيوفر منصة لعرض مباريات كأس العالم طوال الفترة المقبلة.

وأشار الشامسي إلى أن جميع شرائح المجتمع في الحمرية يترقبون حالياً الانطلاقة الأولى لأقوى البطولات العالمية على الإطلاق من خلال بطولة كأس العالم روسيا 2018FIFA.

وأكد الشامسي أن مجلس الحمرية يسعى لتحقيق أهدافه من خلال تنمية الروابط الاجتماعية والأسرية، وأشار إلى أن المجلس سيتم تأهيله بكافة مستلزمات الاستمتاع بمشاهدة المباريات بجانب متابعة وتشجيع المنتخبات العربية المشاركة.