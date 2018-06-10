مصبح بالعجيد الكتبي: نادي مليحة يؤمن بدور اللاعب في الفعاليات المجتمعية

الشارقة 24:

أشادت العديد من الفعاليات بإسهامات نادي مليحة الثقافي الرياضي من خلال فريقه التطوعي، الذي بات حاضراً ومشاركاً بجهود لاعبيه وأفراده في تنظيم الفعاليات، فضلاً عن دوره البارز في القيام بأعمال تطوعية عديدة.

وأكد مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحه الثقافي الرياضي، أن نادي مليحة يؤمن بدور اللاعب، وضرورة إشراك كافة منظومة العمل الرياضي في النادي في البرامج التطوعية والأنشطة التي تقدم الصالح، وفق رؤية متفردة بادر فيها النادي.

جاء ذلك خلال مشاركة فريق نادي مليحة التطوعي في المجلس الرمضاني، الذي نظمته جائزة الشارقة للعمل التطوعي، بعنوان "رمضان شهر التطوع والعطاء"، في مجلس ضاحية مويلح.

وناقش المجلس عدة محاور مهمة في العمل التطوعي، وأشار أبوبكر على بن صالح رئيس فريق التطوع بنادي مليحه الثقافي الرياضي، إلى أن هذا الفريق، وبتوجيهات مباشرة، ومتابعة مستمرة من قبل رئيس مجلس إدارة النادي مصبح بالعجيد الكتبي يواصل مشاركته للقيام بدور في كل الفعاليات والأنشطة المجتمعية والخيرية المتاحة.