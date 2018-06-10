ختام ناجح لبطولة ناشئة خورفكان الرمضانية

الشارقة 24:

توّج فريق غريميو بطلاً لفئة الناشئة، وحقق فريق بلال مال الله "رحمه الله"، الفوز بلقب فئة الناشئة في البطولة الرمضانية لناشئة خورفكان، التي أقيمت ضمن منافسات البطولات الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تُنفذ للعام الـ 14 على التوالي للناشئة والشباب، في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة، تحت إشراف ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وشهدت المواجهات الختامية منافسات حاسمة علق عليها كل من الناشئ حمدان النقبي وجاسم النقبي، وأسفرت عن فور فريق بلال مال الله حامل اللقب لفئة الناشئة على نظيره الإمبراطور بنتيجة 4/3، وسجل للفائز ناصر عبد الله هدفين، وكل من ياسر حسين وعلي مطوع هدافاً، في حضور جمهور كثيف تقدمه أعضاء من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأولياء أمور الناشئة والشباب المشاركين في البطولة، ونجوم الجيل الذهبي لكرة القدم الإماراتية، وعدد من المهتمين بالشأن الرياضي.

وفي مباراة قوية من العيار الثقيل فاز فريق غريميو على فريق الاتحاد في اللقاء المشتعل النهائي لفئة الشباب لتحديد المركزين الأول والثاني بنتيجة 9/7، وسجل لغريميو راشد سالم "سوبر هاتريك"، وسيف سعيد الزعابي وحمد معضد هدفين، وسعيد عبيد النقبي هدفاً، فيما سجل للاتحاد علي حسن علي ومحمد علي خميس.

وفي الختام كرم راشد سعيد الهناوي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والكابتن بدر صالح أحد لاعبي الجيل الذهبي للكرة الإماراتية، وشهاب العوضي رئيس قسم شؤون المراكز في ناشئة الشارقة وأحمد شاهين الحوسني مشرف مراكز ناشئة الشارقة في المنطقة الشرقية وحسين مراد مشرف مركز ناشئة خورفكان وتامر عز الدين مشرف عام النشاط الرياضي في ناشئة الشارقة، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى حيث فاز فريقا بلال مال الله لفئة الناشئة، وغريميو لفئة الشباب بالمركز الأول وتوج اللاعبون بالميداليات الذهبية، وحصد فريقا الإمبراطور لفئة الناشئة والاتحاد لفئة الشباب كأسا المركز الثاني وتوج اللاعبون بالميداليات الفضية، وجاء في الترتيب الثالث فريقا سيليساو لفئة الناشئة، شابيكوينسي لفئة الشباب وتوج اللاعبون بالميداليات البرونزية.

وفاز بجائزة هداف البطولة وأحسن لاعب لفئة الناشئة علي عبد الله المطوع، وكل من سعيد عبيد وراشد سالم خلفان لفئة الشباب، فيما حصد جائزة أفضل حارس مرمى اللاعب علي النجار لفئة الناشئة، وأنس حسن لفئة الشباب، وتم تكريم الجهات الراعية والمساهمة والمتعاونة في إنجاح البطولة.