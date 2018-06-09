المنتخب الكولومبي يستبعد فابرا من مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن المنتخب الكولومبي لكرة القدم، خروج فرانك فابرا من قائمة الفريق المشارك في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، إثر تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال التدريبات.

وكان متوقعا أن يشارك فابرا 27 عاماً في التشكيل الأساسي للمنتخب الكولومبي في مباراة الأولى بالمونديال، والمقررة أمام نظيره الياباني، ولكن الإصابة تسببت في استبعاده من قائمة الـ 23 لاعباً، والتي يقودها المدير الفني خوسيه بيكرمان.

ويتنافس المنتخب الكولومبي في المونديال ضمن المجموعة الثامنة، مع منتخبات اليابان وبولندا والسنغال.