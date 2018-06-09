سفارة الدولة في واشنطن تقيم مأدبة إفطار للاعبي الأولمبياد الخاص

الشارقة 24 – وام:

أقامت سفارة الدولة في واشنطن، دي سي، مأدبة إفطار في مقر السفارة دعت اليها الرياضيين المحليين المشاركين في الألعاب الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، حيث تستضيف دولة الإمارات تلك الألعاب في شهر مارس 2019.

وقالت دانا المرعشي رئيسة قسم التراث والشؤون الاجتماعية بالسفارة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تشعر بالفخر وهي تدعم الألعاب الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة التي تستضيفها الدولة العام القادم، فهذه الألعاب تهدف إلى نشر قيم الاحترام والقبول والاندماج، فمن خلال الرياضة يجد الناس بمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم أرضية مشتركة للاحتفاء بهذا التنوع، وهذه هي ذات القيم التي تجسدها دولة الإمارات يوماً بعد يوم".

كما تحدثت في مأدبة الإفطار الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي ماري ديفيس، مؤكدة على أهمية الأولمبياد الخاص الذي تستضيفه أبوظبي في العام المقبل.

الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف ألعاب الأولمبياد الخاص الدولي الذي سيمثل أكبر حدث إنساني ورياضي خلال العام 2019 ، حيث تستضيف أبوظبي منافسات يشارك فيها سبعة آلاف رياضي من أكثر من 170 دولة في 24 لعبة رياضية.