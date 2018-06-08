"الزعيم" و"الملك" أوائل رمضانية ناشئة دبا الحصن

الشارقة 24:

حلّق فريق الزعيم بلقب فئة الناشئة، وتوّج الملك بطلاً لفئة الشباب في البطولة الرمضانية لناشئة دبا الحصن، التي أقيمت ضمن منافسات البطولات الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تُنفذ للعام الـ 14 على التوالي للناشئة والشباب في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة، تحت إشراف ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وتصدر فريق الزعيم المركز الأول لفئة الناشئة بعد تغلبه على خصمه الإمبراطور بنتيجة 3/2 في اللقاء المثير الذي جمعهما على ملعب الصالة الرياضية بمركز ناشئة دبا الحصن، لتحديد المركزين الأول والثاني، وسجل للزعيم اللاعب أحمد سلطان الهنداسي 2، وعلي خميس النقبي هدفاً، وسجل للإمبراطور عبيد محمد اليماحي هدفين.

والتقى فريق الملك نظيره التانغو في المباراة النهائية لتحديد المركزين الأول والثاني لفئة الشباب، وسجل الملك خلال أحداثها نجاحاً ساحقاً ونتيجة قاسية 6/1 وأحرز الأهداف خالد راشد الظنحاني "سوبر هاتريك"، وكل من عبد الله راشد الجرن وخليفة محمد المطوع هدفاً، وسجل حمدان محمد المنصوري الهدف الوحيد لفريقه التانغو.

وفي الختام كرم أحمد عبد الله بغداد، وسعيد محمد النساي أعضاء المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وشهاب العوضي رئيس قسم شؤون المراكز في ناشئة الشارقة، وأحمد شاهين الحوسني مشرف مراكز ناشئة الشارقة في المنطقة الشرقية والحكم الدولي عادل النقبي، والعقيد علي عبد الله الهادي، وحسن سليمان الوتري مشرف مركز ناشئة دبا الحصن الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث تصدر فريق الزعيم لفئة الناشئة، الملك لفئة الشباب المركز الأول وتوج اللاعبون بالميداليات الذهبية، ونال فريق الإمبراطور لفئة الناشئة التانغو لفئة الشباب المركز الثاني وتوج اللاعبون بالميداليات الفضية، وجاء في المركز الثالث فريقا الأسطورة لفئة الناشئة، والنواخذة لفئة الشباب وتوج اللاعبون بالميداليات البرونزية، وفاز بجائزة هداف البطولة، وأحسن لاعب سعود عبد العزيز النعيمي من فريق الإمبراطور لفئة الناشئة، وحمدان المنصوري من فريق التانغو لفئة الشباب، فيما حصد جائزة أحسن إداري محمد سالم الظنحاني من فريق النواخذة.