ختام مميز لفعاليات البطولة الرمضانية لناشئة كلباء

الشارقة 24:

اختتمت الأربعاء، فعاليات البطولة الرمضانية لناشئة كلباء، التي أقيمت ضمن منافسات البطولات الرمضانية لكرة قدم الصالات، للناشئة والشباب في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة، تحت إشراف ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

اشتمل الحفل على العديد من الفقرات، بداية بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وقدم علي سالم جمعة، مشرف مركز ناشئة كلباء، كلمة رحب فيها بالحضور، وتوجه بالشكر إلى الجهات المتعاونة والمساهمة في إنجاح البطولة والمشاركة في فعالياتها.

واستمتع الحضور بمشاهدة فيلم وثائقي، تم خلاله استعراض إنجازات ناشئة كلباء في البطولات والمنافسات الرياضية المختلفة.

وقدم فريق الجودو بالمركز عرضاً متميزاً، لما اكتسبوه من مهارات في هذه الرياضة، وأقيمت مباراة استعراضية بين فريقي نجوم اتحاد كلباء، ونجوم الدوري العماني، من قدامى اللاعبين بهدف

إكساب الناشئة مهارات وخلاصة خبرات اللاعبين من الجيل الذهبي، وانتهت المبارة بنتيجة 1-صفر لصالح فريق نجوم الدوري العماني.

وأقيمت المباراة الختامية التي علق عليها عيسى الزعابي، بين فريقي البراحة وباريس، لتحديد المركزين الأول والثاني لفئة الشباب، وسط تشجيع حار من جمهور متميز ملأ المدرجات، وفي أجواء رائعة أضافتها رابطة مشجعي كلباء على إيقاعات الفرقة الشعبية وأنغام آلة الصرناي "الزمر"، واتسمت المباراة بالمهارات الفردية العالية لللاعبين والتي شكلت انسجاماً ملحوظاً قي اللعب بروح الفريق في أداء جماعي، أسفر عن ثمانية أهداف ستة منها في الشوط الأول بالتعادل 3/3، وهدفان في الشوط الثاني تقدم بهما فريق البراحة، ليحرز فوزاً مستحقاً على نظيره باريس بنتيجة 5/3، وسجل للفائز أحمد فوزي جوهر 2، وخليفة عبد الرحمن 2، وعبيد يوسف سجل هدفاً، بينما سجل للخاسر وائل جمعة 2، وهزاع علي ربيع هدفاً.

وكَرّم سعيد سالم النقبي، نائب رئيس المجلس البلدي بكلباء، وعبد السلام سرور الزعابي المدير التنفيذي في نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، وعلي سليمان السويجي الزعابي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة بكلباء، وشهاب العوضي رئيس قسم شؤون المراكز في ناشئة الشارقة، وعلي سالم جمعة مشرف مركز ناشئة وتامر عز الدين مشرف عام النشاط الرياضي، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.