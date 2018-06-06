سفارة الدولة في إسلام آباد تنظم بطولة عام زايد الرمضانية لكرة القدم

الشارقة 24 – وام:

نظمت سفارة الدولة في إسلام آباد، بطولة عام زايد الرمضانية لكرة القدم مؤخراً، بمشاركة ست سفارات عربية تم توزيعها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى كلاً من سفارات دولة الإمارات، ومملكة البحرين وجمهورية السودان، فيما ضمت المجموعة الثانية سفارات المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والخيمة العربية من تجمع سفارات مصر واليمن والأردن وتونس والمغرب والعراق.

وتوّج فريق الخيمة العربية بلقب البطولة الرمضانية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق سفارة دولة الإمارات بضربات الترجيح بهدفين مقابل هدف، وأحرز فريق السفارة السودانية المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على فريق السفارة الكويتية.

وقال سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، إن تنظيم واستضافة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة للبطولة، يأتي ضمن مبادراتها الاجتماعية والرياضية هذا العام، الذي نحتفي به بمئوية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".