"مانشستر يونايتد" و"الملكي" يتوجان بلقبي "رمضانية ناشئة واسط"

الشارقة 24:

نال فريق "مانشستر يونايتد" لقب فئة الناشئة، فيما توج فريق الملكي بطلاً لفئة الشباب في البطولة الرمضانية لناشئة واسط، التي أقيمت ضمن منافسات البطولات الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تُنفذ للعام الرابع عشر على التوالي للناشئة والشباب، في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة، تحت إشراف "ناشئة الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين

وأقيمت مساء الثلاثاء 5 يونيو في الصالة الرياضية بمركز ناشئة واسط، مباراتان، جمعت الأولى بين فريقي مانشستر يونايتد و"بايرميونخ" لتحديد المركزين الأول والثاني لفئة الناشئة، وسيطر فريق مانشستر على مجريات المباراة، منذ بدايتها وحتى النهاية، وفاز على نظيره "بايرميونخ" بثلاثية نظيفة سجلها كل من راشد محمد يوسف وسالم حسن سالم وراشد محمد راشد.

فيما تقابل فريق الملكي مع خصمه الأمل في المباراة الثانية لتحديد المركزين الأول والثاني لفئة الشباب، وما بين هجمة وأخرى مرتدة تغلب فريق الملكي على الأمل وحسم المباراة بنتيجة3/2 وسجل الأهداف راشد محمد الزرعوني 2، وسجل عامر إبراهيم هدفاً، فيما سجل أهداف فريق الأمل كل من عبد الرحمن جمعة ومحمد عبد الرحمن إبراهيم.