دورة عام زايد الرمضانية للقوات البحرية تختتم فعالياتها

اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان في لقطة على هامش التكريم

الشارقة 24 – وام:

اختتمت مساء الإثنين، فعاليات دورة عام زايد الرمضانية للقوات البحرية 2018، التي أقيمت على ملعب قاعدة أبوظبي البحرية، بحضور اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، وعدد من ضباط القوات البحرية، وجمهور غفير من منتسبيها.

واشتملت البطولة على منافسات متنوعة، مثل سداسيات كرة القدم، ومنافسات كرة الطائرة، وبطولة السباحة، والمسابقات التخصصية .

وقام اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بتتويج الفرق الفائزة في البطولة، وتقديم الدروع التذكارية.

وقدم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، التهنئة لجميع الفرق المشاركة في البطولة، على الأداء الفني الرفيع الذي شهدته، والروح الرياضية التي تميز بها اللاعبون المشاركون، معرباً عن شكره لقيادة القوات البحرية، على الجهود المتكاملة التي قامت بها، والتي ساهمت في حسن التنظيم وإنجاح الدورة.