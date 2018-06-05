نادي الذيد ينظم إفطاراً جماعياً بمناسبة "يوم العمل الإنساني"

الشارقة 24:

نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي إفطاراً جماعياً لمنتسبيه من مدربين ولاعبين وموظفين، بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني"، وذلك أحياءً لذكرى وفاة مؤسس الدولة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وكرم سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، يرافقه خليفة مبارك دلموك الكتبي رئيس لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية، وراشد عبد الله بن هويدن عضو مجلس الإدارة، والدكتور حمود خلف سالم مدير نادي الذيد، عمال النادي تقديراً لجهودهم في خدمة النادي.

وأشار سالم بن هويدن إلى أن هذا التكريم يأتي تعبيراً عن مشاعر الوفاء، وإحياء ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.