"نادي مليحة" يختتم البطولة الدولية الأولى للشطرنج الخاطف

الشارقة 24:





اختتمت في مقر نادي مليحة الثقافي الرياضي الإثنين البطولة الرمضانية الدولية الأولى للشطرنج الخاطف بحضور الشيخ سعود المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وجرت مراسم الاختتام بمشاركة 80 لاعباً ولاعبةً منهم 20 لاعباً من حملة الألقاب العالمية الدولية وبمشاركة 20 دولة.

وأشار مصبح بالعجيد الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، للتخطيط الموفق، والتنظيم المميز، والعمل الدؤوب، الذي شهدته البطولة، مشيداً بالدعم والتشجيع الكبيرين من مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة ممثلاً بالشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

موضحاً أن البطولة بمثابة انطلاقة لنادي مليحه نحو رياضة الشطرنج بهدف تشجيع اللاعبين على ممارستها، مؤكدا أن هذه الفعالية الدولية سيتم تنظيمها سنوياً.

وفي الختام، كرم مصبح بالعجيد الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، بتقديم درع النادي لهما مشيداً بجهودهما.

كما توج الفائزين في البطولة بالميداليات والكؤوس، حيث حل بالمركز الأول ميلادينفيك أجور من صربيا وبالمركز الثاني لاندا كونستنات من روسيا وجاء سالم عبد الرحمن من الإمارات في المركز الثالث.